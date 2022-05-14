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    Благодарственные письма вручили юным героям в Семее

    14 Мая 2022, 18:45

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее благодарственными письмами наградили школьника и студента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

    В городском акимате состоялось торжественное награждение студента строительного колледжа Данила Кондратенко и школьника Руслана Омарова, которые 1 мая спасли тонущего в Иртыше ребенка. Руководитель отдела внутренней политики Олжас Согымбай поблагодарил их за героизм и вручил благодарственные письма акима города.

    Кроме того, юных героев в онлайн режиме поздравила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования РК Элина Паули.

    «Подвиг наших соотечественников – Руслана Омарова и Даниала Кондратенко заслуживают уважение и благодарность. Хочу вас от всей души поблагодарить вас за проявленное мужество и отвагу. Вы не испугались в такой ответственный момент и спасли человека. Я думаю, что это дорогого стоит, и хотелось отдельное благодарность передать вашим родителям, которые вырастили настоящих патриотов», - сказала в ходе прямого эфира Элина Паули.

    От имени Министерства образования РК ребятам вручили благодарственные письма.

    Как сообщалось, студент и школьник 1 мая спасли мальчика 2009 года рождения.

    Учащиеся вышли на пикник у реки, один из них спрыгнул с бетонного блока и начал тонуть. В тот момент мимо проходил Данил Кондратенко, который бросился ему на помощь и вытащил ребенка из воды. Руслан Омаров оказал пострадавшему первую доврачебную помощь.

    Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК герои награждены почетными грамотами за спасение ребенка.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Образование Происшествия Акимат Спасение Абайская область
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