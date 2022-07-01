Бизнесмены выписали фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области.

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресекли факты незаконной выписки счетов-фактур.

«Следствием установлено, что граждане Легин В.Р. и Рыжаков С.А. создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. В целях материального обогащения в период с 2019 по 2021 годы выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге.

В результате преступных действий Легина В.Р. и Рыжакова С.А. государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов», - сообщили в ведомстве.

Суд признал обоих виновными и приговорил Легина Вильгельма Робертовича и Рыжакова Сергея Александровича к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы с конфискацией у Легина денежных средств в сумме более 13 млн тенге.