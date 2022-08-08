Бизнесмена в Уральске убили из-за невыплаченной им зарплаты

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В полиции сообщили, что на розыск и задержание подозреваемых брошены все силы и средства ДП ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Уральская неделя».

В субботу, 6 августа около 20:00 на парковке вблизи центрального городского парка произошло убийство 48-летнего Еркина Мухангалиева. Ему нанесли ножевые ранения, от которых он скончался на месте. Погибший являлся владельцем кафе «Гульчатай» (бывший ресторан «Астория») и ресторана «Махаббат».

«На основании свидетельских показаний, основной мотив – бытовой, на фоне невыплаченной заработной платы. Конфликт был ситуативный. Сведений о том, что подозреваемый был приверженцем ваххабизма или иного деструктивно-религиозного течения, а также распространял радикальные идеи, не имеется», - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

Во время проведения розыскных мероприятий полицейские обнаружили видеозапись, на которой двое мужчин убегают со стороны места, где было совершено преступление. Позже стало известно об еще одном видео, на котором видно, как один из подозреваемых стал наносить погибшему удары ножом за столом в кафе.



