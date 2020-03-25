Бизнес в Узбекистане переходит в режим «форс-мажор»

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В связи с эпидемиологической ситуацией в мире и распространением коронавируса в Узбекистане, правительством страны принято решение ввести режим «форс-мажор» для бизнеса, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, министерство инвестиций и внешней торговли РУ, предлагает вести «форс-мажор» для бизнеса в случае неисполнения контрактов.

В ведомстве отмечают, что в целях смягчения негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений, поручено выдавать сертификаты непреодолимой силы (форс-мажор) по обращениям хозяйствующих субъектов. Срок получения сертификата составляет один день (если форс-мажорное обстоятельство связано с коронавирусом).



