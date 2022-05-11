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    Биржа нефтепродуктов вновь заработает в Казахстане в мае

    11 Мая 2022, 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также отменен лимит на оборот не менее 20 тыс. тонн нефтепродуктов в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы предложили возобновить биржевую торговлю нефтепродуктами. В прошлом году в апреле мы активно торговали и бензином, и дизтопливом, но там были установлены соответствующие лимиты на доступ для тех, кто имеет право заходить на биржу в качестве покупателя», – сказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК.

    Он напомнил, что это были пилотные торги.

    «Лимит касался оборота не менее 20 тыс. тонн нефтепродуктов в год. В середине года мы его снизили до 5 тыс. тонн. Решением биржевого комитета этот лимит отменили месяц назад», - проинформировал спикер.

    «Это позволит мелким АЗС заходить на биржу и покупать объемы напрямую. Биржевые торги у нас возобновятся уже в мае 2022 года», - добавил А. Магауов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Промышленность Экономика Нефть Минэнерго РК
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