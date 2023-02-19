Биосферный заповедник, тюльпаны и парапланы: чем привлекает туристов Жуалынский район Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Один из живописных районов Жамбылской области – Жуалынский. В нем активно развивается туризм. Район может привлечь сакральными объектами, первым в регионе горнолыжным курортом, возможностью полетов на парапланах и знакомством с родиной тюльпанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жуалынский район является единственным районом Жамбылской области, который граничит сразу с двумя государствами — Кыргызстаном и Узбекистаном. По территории района проходят железная дорога Ташкент — Алматы и автомобильные дороги Западная Европа – Западный Китай, Ташкент — Алматы, Бауыржан Момышулы — Кошкарата. Райцентр - село Бауыржан Момышулы (бывшая станция Бурное). Оно расположено в 60 км от Тараза и в 120 км от Шымкента.

Жуалынский район называют краем тысячи родников и тысячи батыров. Здесь родился знаменитый полководец времен Великой Отечественной войны, писатель Бауыржан Момышулы. Из недр этой благословенной земли бьет чистейшая родниковая вода.

Край всегда славился девственной природой и плодороднейшей почвой. В древности здесь проходили караванные тропы Великого Шелкового пути. В Жуалах караванщики после долгого и трудного пути восстанавливали силы целительным воздухом, родниковой водой, вкуснейшим хлебом, молоком, бараниной. Вкусовые качества местной молочной продукции и сегодня превосходны. Бурненский сыр пользуется огромным спросом. Ведь здешние луга в предгорьях насыщены разнотравьем, поэтому молоко приобретает высокое содержание белка и насыщенный вкус.

Жуалы простираются вдоль подножия горных хребтов Кулана, Боролдая, Кошкараты, с живописным озером Биликоль. Здесь находятся уникальный горный каньон Коксай, отроги Западного Тянь-Шаня, старейший в Казахстане республиканский заповедник «Аксу-Жабаглы», который первым в Центральной Азии получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО, а ущелье Бериккара официально признано мировой родиной тюльпанов. Считается, что именно отсюда их в свое время вывезли в Европу.

На территории района расположено множество водоемов: реки Терс, Аксай, Коксай, Бахаты, Боралдай, Кошкарата, озеро Биликуль, Терс-Ащибулакское водохранилище. Водоемы богаты такими разновидностями рыб, как лещ, сазан, сом, карась, судак, маринка. Взятый в кольцо высоких гор Жуалынский район получил резко континентальный климат, его называют «жамбылской Сибирью» - зимой здесь огромные сугробы, сильные бураны, вьюги.

Экономика Жуалынского района имеет преимущественно аграрную направленность. Основные отрасли сельского хозяйства - богарное и поливное земледелие, мясомолочное животноводство. Выращивают в Жуалах, в основном, зерновые и кормовые культуры, а также овощи, картофель, бахчевые. Разводят крупный рогатый скот, овец, коз, лошадей.

По словам акима Жуалынского района Жалгаса Муртазы, в сфере сельского хозяйства в 2023 году планируется реализация 13 инвестиционных проектов, в том числе, строительство молочно-товарной фермы, птицеводческого предприятия, рыбного хозяйства, цеха по заготовке кормов, теплицы.

«Общая стоимость проектов составляет 238 млн тенге, будет создано более 30 новых рабочих мест. На стадии реализации сейчас десять инвестпроектов общей стоимостью 9,3 млрд тенге. Это производство ванадия и полиметаллов, строительство малой гидроэлектростанции, цеха по переработке сафлора и другие. Сразу несколько предпринимателей привлечено к проекту по развитию придорожного сервиса вдоль республиканской трассы Западная Европа – Западный Китай. Это очень важно для развития в нашем регионе туризма», - отметил глава района.

Жуалынский район, по мнению местных властей, может привлечь туристов и своими живописными красотами, и сакральными историческими объектами. Отроги гор Каратау, Таласского и Киргизского Алатау подходят для альпинизма и экстремального туризма. Можно включить в программу туров прыжки с парашютом и полеты на параплане. Водохранилище Терс-Ащибулак, озера Балхаш, Алаколь, Биликоль удобны для водных развлечений.

В числе исторических древностей – городище Баркуап, возраст которого насчитывает, по меньшей мере, 2 тысячи лет.

В 2018 году казахстанские археологи при финансовой поддержке акимата Жуалынского района раскопали на городище «Бурно-Октябрьское» хозяйственную часть древнего города Баркуап, который в арабских летописях назывался город кангюев Битянь, находившийся на Великом Шелковом пути. Представители научного сообщества Казахстана признают, что древняя столица кангюев находилась на территории нынешнего Жуалынского района Жамбылской области.

Этот край насыщен древностями, следы истории здесь повсюду. По словам старожилов, здесь всегда во время хозяйственных работ находили фрагменты древней керамики, нетронутые временем расписные кувшины, остатки водопроводных труб, очагов, домашней утвари, кувшины, хумы, тарелки. Аксакалы рассказывают, что они видели подземные дороги и всегда считали, что здесь есть подземный город.

В перспективе руководство Жуалынского района планирует открыть здесь музей под открытым небом и организовать еще один интересный маршрут для туристов. Фото: Галина Скрипник