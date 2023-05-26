Бибисара Асаубаева сыграла вничью с российским гроссмейстером на Гран-при Кипра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный мастер из Казахстана Бибисара Асаубаева провела матч с российским гроссмейстером Александрой Горячкиной на Гран-при в Никосии, сыграв вничью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанская спортсменка сыграла белыми фигурами. Победитель не был определен и встреча завершилась ничьей.

В общем зачете кипрского Гран-при 19-летняя Асаубаева занимает седьмую строчку с пятью баллами, имея в активе две победы над Александрой Костенюк и Беллой Хотенашвили. Отставание от лидера Харики Дронавалли составляет 0,5 балла.

Шахматистке из Казахстана осталось провести еще одну встречу в Никосии с Катериной Лагно, которая состоится 27 мая.



