Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Бибисара Асаубаева сыграла вничью с российским гроссмейстером на Гран-при Кипра

    26 Мая 2023, 22:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный мастер из Казахстана Бибисара Асаубаева провела матч с российским гроссмейстером Александрой Горячкиной на Гран-при в Никосии, сыграв вничью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанская спортсменка сыграла белыми фигурами. Победитель не был определен и встреча завершилась ничьей.

    В общем зачете кипрского Гран-при 19-летняя Асаубаева занимает седьмую строчку с пятью баллами, имея в активе две победы над Александрой Костенюк и Беллой Хотенашвили. Отставание от лидера Харики Дронавалли составляет 0,5 балла.

    Шахматистке из Казахстана осталось провести еще одну встречу в Никосии с Катериной Лагно, которая состоится 27 мая.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Шахматы Бибисара Асаубаева
    Новости по теме
    Новости по теме
    Республиканский пилотный проект «Интеллектуальный класс - конструктор» стартовал в Акмолинской области
    72 ребенка сотрудников УДП сразились в шахматном турнире
    Чемпионат по быстрым шахматам среди девушек до 20 лет прошел в Атырау
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана