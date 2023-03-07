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    Бибисара Асаубаева получила поздравление с 8 марта от Президента Казахстана

    7 Марта 2023, 18:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву с Международным женским днем. Об этом она сообщила в своем Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Кто уже успел поздравить?» — поинтересовался у шахматистки один из ее подписчиков.

    «Президент», — ответила Бибисара Асаубаева и прикрепила фото телеграммы и букета цветов.

    19-летняя Бибисара Асаубаева является двукратной чемпионкой мира по шахматам в дисциплине блиц. Свой второй титул казахстанка завоевала в декабре прошлого года на ЧМ-2022 в Алматы. В этом году Бибисара выступила на турнире «Шахматные звезды» в Москве, где одержала сенсационную победу над лидером соревнований россиянином Сергеем Карякиным. Позже шахматистка поделилась подробностями сенсационной игры с Сергеем Карякиным.

    В августе 2022 года Бибисара Асаубаева признана лучшей шахматисткой в Азии.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Бибисара Асаубаева
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