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    Бибисара Асаубаева поделилась подробностями сенсационной игры с Сергеем Карякиным

    2 Февраля 2023, 20:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская шахматистка, двухкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева поделилась подробностями сенсационной блестящей игры с сильнейшим гроссмейстером мира Сергеем Карякиным. В эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly шахматистка призналась, что не расслаблялась до конца партии, чтобы не упустить победу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На международном турнире «Шахматные звезды» в Москве случилось одна из главных сенсаций в этом виде спорта. Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева в рапиде обыграла главного фаворита соревнований Сергея Карякина.

    «Это был сильный турнир. Меня пригласили в последний момент и, к сожалению, я не смогла уделить много времени на подготовку. В турнире играли сильнейшие шахматисты не только женских шахмат, но и мировых: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук - многие чемпионы мира по быстрым шахматам и блицу, причем, неоднократные. Турнир в рапиде сыграла очень хорошо, набрав 4 очка, обыграв Сергея Карякина, обойдя Теймура Раджабова и еще нескольких сильных шахматистов. Оценила турнир на четверку, потому что, к сожалению, в последний день блица набрала мало очков, хоть и сыграла вничью с Сергеем Карякиным. Но было много упущений, из этого извлекла уроки, что желательно готовиться на турниры заранее», - поделилась казахстанская шахматистка.

    Бибисара Асаубаева также оценила игру соперника на международном шахматном турнире.

    «Мне удалось выиграть. Так как я профессиональная шахматистка, в какой-то момент я уже поняла, что для Сергея Карякина все идет не совсем так, как он бы хотел, и партия складывается для меня в хорошем ключе. Но он очень сильный защитник и один из сильнейших шахматистов мира. Поэтому до конца партии мне нельзя было расслабляться, чтобы не упустить победу», - отметила двукратная чемпионка мира по блицу.


    Фото: facebook.com/kazchesskz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Шахматы Бибисара Асаубаева JIBEK JOLY
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