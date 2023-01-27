Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина

    27 Января 2023, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На проходящем в Москве международном турнире «Шахматные звезды» случилось одна из главных сенсаций в этом виде спорта. Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева в рапиде обыграла главного фаворита соревнований Сергея Карякина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

    Россиянин входит в ТОП-сильнейших гроссмейстеров мира, на данный момент у него 2 739 очков. По словам комментаторов турнира, было видно что Бибисара не зря является чемпионкой мира в блице – несмотря на великолепную защиту Сергея, казахстанка сумела выиграть.

    Их игра стала уже стала украшением тура, как по эмоциональной содержательности так и по результативности.

    Ранее, в своих интервью, Бибисара не раз подчеркивала что больше всего на этом звездном турнире она хотела бы сыграть с Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым.

    В свою очередь российский гроссмейстер уже заявил что ему не стыдно за единственную проигранную партию.

    «Я проиграл ее чемпионке мира, которая играет очень хорошо», - заявил после игры Карякин.

    За солидный призовой фонд (15 млн рублей) борются одни из лучших в мире шахматистов. Среди них Бибисара Асаубаева, Сергей Карякин, Александр Грищук, Теймур Раджабов, Раунаку Садвани, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно и другие.

    При этом, казахстанский гроссмейстер узнала об участии в турнире буквально за два дня до начала, заменив 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.

    Соревнования по рапиду состоялись 24-26 января. Теперь на очереди блиц (28 и 30 января).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Шахматы Бибисара Асаубаева
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях пройдет в Астане
    Финал Australian Open-2023 с Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко состоится 28 января
    Подсчитан заработок Елены Рыбакиной на Australian Open-2023
    Определилась соперница Елены Рыбакиной в финале Australian Open-2023
    Популярное
    1 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    2 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
    3 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
    4 Сенат одобрил закон о цифровых активах в РК
    5 По факту лечения хиджамой младенца в Атырау будет проведена проверка
    Новости партнеров