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    Бибисара Асаубаева одержала третью победу на этапе женского Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели

    31 Марта 2023, 12:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На проходящем в Нью-Дели третьем этапе женского Гран-при ФИДЕ сезона-2022/2023 сыграны партии пятого тура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Prosports.kz.

    Международный мастер из Казахстана Бибисара Асаубаева после поражения в четвертом туре от россиянки Александры Горячкиной сумела выиграть белыми фигурами у гроссмейстера из Индии Харики Дронавали. Благодаря этому успеху казахстанская шахматистка набрала 3 очка и теперь делит с Александрой Горячкиной третье-четвертое места.

    Лидируют набравшие по 3,5 балла китаянка Чжу Цзиньэр и россиянка Полина Шувалова, с которой 31 марта Бибисаре Асаубаевой предстоит сыграть черными фигурами в шестом туре.

    Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева раскритиковала шахматистку Жансаю Абдумалик, решившую покинуть турнир в Нью-Дели из-за уровня его организации. Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой.

    Позже президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович принес извинения участникам турнира Гран-при в Индии. Казахстанская федерация шахмат тоже отреагировала на скандал, напомнив, что все вопросы, имеющие отношение к данному турниру, относятся к прерогативе ФИДЕ и организаторов турнира в Индии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Шахматы Бибисара Асаубаева
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