Безвозмездные субсидии обещала сельчанке ее знакомая в Жетысае

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - Безвозмездные субсидии обещала сельчанке ее знакомая в Жетысае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Жетысайский районный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о некой знакомой, обещавшей ей безвозмездные субсидии от государства в размере 1,3 млн тенге. Войдя в доверие, женщина обманным путем выманила у сельчанки свыше 20 тысяч тенге и исчезла из виду. Так и не дождавшись ни обещанного, ни возврата денег, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по ст. 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к раскрытию преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятия полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по факту мошенничества Жетысайским РОП проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.



