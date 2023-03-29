Безвозмездные гранты на 1,4 млрд тенге получат более тысячи жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в РК в Жамбылской области решаются вопросы трудоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе заседания под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова обсудили вопросы занятости населения, реализации социальных проектов.

«В этом году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в Жамбылской области мерами содействия занятости будет охвачены 54 156 человек, - сказал руководитель управления координации занятости и социальных программ Еркин Келесов. - В рамках данной программы выделено 13,7 млрд тенге, что по сравнению с прошлым годом больше на 4,3 млрд тенге».

Спикер отметил, что уже с начала 2023 года мерами содействия занятости охвачены 16 476 жамбылцев, трудоустроены 11 845 человек. Постоянные рабочие места из этого числа получили 3 763 жамбылца.

На создание рабочих мест, субсидируемых государством, на 2023 год выделено 12,1 млрд тенге, что больше на 6,1 млрд тенге по сравнению с 2022 годом. На сегодняшний день уже создано 3 089 субсидируемых рабочих мест при плане 13 507 мест.

По словам спикера, в этом году представители социально уязвимых слоев населения, а это 1 054 жителя Жамбылской области, получат безвозмездные гранты на общую сумму 1,4 млрд тенге. Работа по предоставлению грантов началась с двадцатого февраля, всего по области на портал поступило 2 470 заявок. Все обращения рассмотрены на заседаниях городских и районных комиссий.

«С 2023 года для поддержки молодежного предпринимательства молодым людям начнут выдавать микрокредиты с льготной процентной ставкой 2,5%. Такое поручение было дано Президентом страны в Послании «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». В нашей области планируется выдать микрокредиты 347 начинающим предпринимателям на сумму 1,7 млрд тенге», - сказал руководитель управления координации занятости и социальных программ Еркин Келесов.

Аким области Нуржан Нуржигитов, заслушав также доклады акимов районов, в которых показатели ниже среднеобластных, раскритиковал работу профильного ведомства за ряд пробелов.

«Каждый год деньги на сферу занятости выделяются серьезные, но количество безработных не уменьшается. Никто не контролирует этот процесс. Нужно открыто говорить о недостатках, работать над их устранением и впредь не допускать. В прошлом году поступило немало жалоб касательно выделения грантов. Государственные служащие не могут быть председателями комиссий. Действовать надо в соответствии с правилами. Закон един для всех. Профильное ведомство должно разработать методы для систематизации работы. Акимам городов и районов совместно с управлением необходимо контролировать целевое освоение средств», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Глава региона поручил принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.