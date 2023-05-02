Безвизовый режим Казахстана и КНР коснется только туристических и деловых поездок - МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что несмотря на то, что граждане Китая уже с лета прошлого года могут посещать Казахстан на 14 дней без визы, наплыва китайских граждан нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время в социальных сетях и информационном поле очень бурно обсуждается вопрос о взаимном введении безвизового режима между Казахстаном и Китаем. Это означает, что соглашение будет работать в две стороны. Не только граждане Китая смогут посещать Казахстан, точно также граждане Казахстана без визы с паспортом смогут вылететь в Китай на 30 дней», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Он также подчеркнул, что это соглашение еще даже не подписано и не вступило в силу, чтобы требовать его отмену.

«Нужно сперва изучить вопрос, прежде чем предъявлять какие-то требования. Граждане Китая уже с лета прошлого года имеют право посещать Казахстан на 14 дней без визы, но наплыва китайских граждан мы не наблюдаем», - заявил Айбек Смадияров.

По его словам, эти 14 дней граждане КНР проводят в качестве туристов или в деловых поездках.

«Уже практически год прошел. Соглашение предусматривает только лишь туристические и деловые поездки, никак не рабочие моменты. Это только заключения контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг, другие деловые цели. Соглашение не дает право на работу. Будет снята острая проблема по получению казахстанцами водительских виз КНР, которые осуществляют грузовые перевозки на границе Казахстана с Китаем», - добавил Айбек Смадияров.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также сообщил, что для работы гражданам Китая необходимо заранее оформлять трудовые визы.

«Все, кто нарушит миграционный режим, будут наказываться соответствующим образом», - заверил Айбек Смадияров, уточнив, что процент миграционных нарушений гражданами КНР за прошедший год совсем мизерный.



