Безумная мечта разрабатывать IT-продукты подтолкнула меня работать в этой сфере – Саят Токсанбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 29-летний Саят Токсанбаев со студенчества увлекается дизайном, созданием продуктов в сфере IT. Свою жизнь вне этой сферы наш герой не представляет. Он хочет обучиться новой профессии, создавать полезные IT-продукты для общества. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он признался, что безумная мечта разрабатывать IT-продукты подтолкнула его работать в этой сфере.

Саят Токсанбаев родился в Таразе, а в 17 лет вместе с семьей переехал в Астану. В 2014 году он поступил на грант в Казахский-агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина. В ноябре выиграл «Грант-при» стартап проекта «Антивирус Токсанбаева» среди всех студентов вуза. После этого успеха его сразу же пригласили на обучение в Московский технологический институт по специальности «Разработчик web-приложений». В 2017 году он успешно защитил дипломную работу по проекту «Кросплатформенный интернет-магазин» (e-commerce).

«Я начал изучать программирование и вирусологию еще в 16 лет. В то время помогал маме и сестре, подрабатывая в фотосалоне «Коника». Работал помощником дизайнера, дизайнером, спустя годы работы стал главным дизайнером. Выработал руку в приложениях Adobe: Photoshop, Premier pro, after effects и др. На мой взгляд, этот опыт работы помог мне начать карьеру в системе УДП. В свободное время читал книги в Национальной академической библиотеке. После успешной защиты диплома в колледже поступил на грант в Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина в городе Астана. Спустя 2 месяца узнал о конкурсе стартапов среди всего университета. Я подал заявку на участие по проекту «Антивирус Токсанбаева». Свой проект защитил с громкими аплодисментами жюри. Выиграл Гран-при. Спустя неделю меня пригласили стать студентом Московского технологического института. Защитил свой проект готовым продуктом «E-commerce платформа орг.техники: сайт + моб.приложение», - рассказал Саят Токсанбаев.

В марте 2017 года Саята пригласили пройти производственную практику с дальнейшим трудоустройством в РГП «ИЦ УМТО». Тогда, как вспоминает наш герой, руководителем службы развития и сопровождения информационных систем и ресурсов был Аскар Кусаинов, который привлекал на работу в предприятие талантливых студентов. Он и стал первым наставником нашего героя.

«На протяжении нескольких месяцев обучался правильной подаче презентации, деловому общению и другим важнейшим навыкам работы. Эти навыки помогли мне воплотить в реальность еще одну мечту – создавать презентации для руководства о деятельности системы Управления Делами Президента РК. На протяжении 5 лет работы в РГП «ИЦ УМТО» прошел путь от дизайнера до разработчика. Создал свыше 500 презентаций, участвовал в редизайне веб-сайта Сената Парламента РК, мобильного приложения Сената и Мажилиса Парламента РК, а также внутренних информационных систем. Работать в сфере IT подтолкнула безумная мечта разрабатывать свои продукты, чтобы люди пользовались ими во благо. Мой наставник Аскар Кусаинов обучал меня тому, как правильно преподносить презентации, рассказывал, как должен выглядеть итоговый отчет, помогал разрабатывать видеоролики. По итогу прохождения практики меня зарекомендовали как хорошего специалиста и приняли на работу в эту организацию», - поделился Саят Токсанбаев.

Один из важных и ярких IT-продуктов, созданных нашим героем – оцифровка Щучинско-Боровской курортной зоны. Саят Токсанбаев признался, что эта идея возникла во время регулярных посещений Борового.

«Мысль о том, что сограждане с ограниченными возможностями, в том числе люди пожилого возраста не могут вместе с нами подняться на смотровую площадку меня очень сильно огорчала. Я надеялся, что найду способ помочь людям. В декабре 2021 года моя мечта сбылась, когда я получил грант из рук Президента на воплощение своего стартап проекта «Оцифровка ЩБКЗ». На оцифровку туристических троп на территории Борового ушло 2 месяца работы. Прошел свыше 140 км. дорог. За время оцифровки несколько раз терялся в лесу, падал со скалы. Я не понимал, как опасно одному на рассвете бродить среди леса. Но мысль о необходимости и воплощении мечты не давало мне повода остановиться», - поделился Саят.

Его проект поддержали свыше 600 пользователей Facebook, в том числе национальная компания «Казахтуризм».

«Проект доступен всем по адресу «www.vr-tour.kz». Возможность просмотра с любого устройства, в том числе в очках виртуальной реальности и есть фишка проекта. После завершения оцифровки Щучинско-Боровской курортной зоны провел множество исследований и выяснил, что метод оцифровки достопримечательностей может быть применен и в поиске мест захоронения родных, создание цифрового двойника местности. Уверен, что дальнейшее развитие проекта поможет привлечь очень большое количество туристов в развитие туризма страны», - отметил Саят Токсанбаев.

Он дал советы молодежи, которые выбирают IT- сферу. По его словам, в первую очередь, нужно постоянно заниматься саморазвитием, изучать новые технологии. Во-вторых, он считает, что у каждого должны быть цели, кем вы себя видите через 10 лет. «Нужно выделить основные пункты и достигать их шаг за шагом», - советует Саят Токсанбаев.

Хоть и у нашего героя не так много свободного времени, Саят увлекается чтением книг, просмотром на досуге видеороликов об истории развития разных компаний, велоспортом, бегом, кодингом и тестированием новых технологий.

В завершение нашей беседы Саят Токсанбаев поделился планами на будущее.

«Во-первых – хочу создать семью. Во-вторых, запустить стартап-проект «Карьерное саморазвитие для сотрудников подведомственных организаций УДП». Думаю, это важный проект, который поможет поменять в целом подход в воспитании будущих сотрудников. Система поможет быстро освоить другую профессию, применить опыт работы предыдущего руководителя, а также развивать корпоративную культуру. В-третьих, хочу продолжить развитие стартапа «Оцифровка достопримечательностей РК». Один из готовых к работе модулей - «Оцифровка кладбищ» (GPS-метка мест захоронения родных для быстрого поиска). Также я продолжу идти к своей цели – работать в Администрации Президента РК. Надеюсь, что внесу свой вклад в развитие страны и системы УДП РК», - добавил Саят Токсанбаев.



