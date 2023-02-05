Безработных в мире станет больше на 3 млн человек в 2023 году - МОТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным отчёта Международной организации труда (International Labour Organization) «Мировая занятость и социальные перспективы: тенденции 2023 года», численность безработных во всём мире в конце 2022 года составила 205,2 млн человек — на 11,2 млн безработных меньше по сравнению с 2021-м, и сразу на 30 млн безработных меньше, чем в «коронакризисном» 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

При этом по сравнению с «докоронакризисным» 2019-м показатель всё ещё на 13,3 млн человек больше.

В 2023 году, по прогнозам МОТ, численность безработных вырастет на 3 млн и составит 208,2 млн человек, а в 2024 году — увеличится до 210,9 млн человек.

Уровень безработицы в мире в 2022 году составил 5,8%, что ниже, чем в 2021-м (6,2%) и в «коронакризисном» 2020 году (6,9%), но при этом выше, чем в 2019-м, когда он составлял 5,5%.

В гендерном разрезе уровень безработицы не сильно отличается: так, в 2022 году он составил 5,8% для женщин и 5,7% для мужчин. При этом если для мужчин в 2023-2024 годах показатель по прогнозам не изменится, то для женщин в 2024 году он увеличится и составит 5,9%.

В разрезе групп государств с различным уровнем доходов самый низкий уровень безработицы в 2022 году отмечен в странах с высоким уровнем доходов: 4,5%. В то же время МОТ прогнозирует, что показатель вырастет до 4,9% в 2023-м и до 5% в 2024 году.

Следом идут страны с низким уровнем доходов, где уровень безработицы составил 5,8%, причём в 2023-2024 годах, по прогнозу, он составит 5,7%.

В странах с уровнем доходов выше среднего (куда, помимо Казахстана, к примеру, входят также Россия, Турция и Китай) уровень безработицы в 2022 году составил 6%, а в 2023-2024 годах, по прогнозам МОТ, он уменьшится до 5,8%.

Самый высокий уровень безработицы наблюдался в странах с доходами ниже среднего: 6,2%, при этом, по прогнозу, в 2023-м и 2024 году он практически не изменится и составит 6,1% и 6,2% соответственно.

В разрезе макрорегионов в 2022 году самый низкий уровень безработицы был отмечен в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: 5,2%. По прогнозам МОТ, в 2023-2024 годах ситуация сохранится, причём показатель даже уменьшится до 5,1%. Стоит отметить, что в странах Юго-Восточной Азии уровень безработицы в 2022 году составил лишь 2,6%, на Тихоокеанских островах — 3,6%, в Восточной Азии — 4,6%, а в Южной Азии — сразу 7,2%.

В западном полушарии уровень безработицы равен среднему по миру: 5,8%. По прогнозам, он вырастет до 6,1% в 2023-м и до 6,2% в 2024 году. При этом в странах Латинской Америки и Карибского бассейна показатель составляет 7%, а в 2024 году сократится до 6,9%, в то время как в странах Северной Америки (США и Канада) — лишь 3,8%, но в 2023 году вырастет до 4,7%, а в 2024-м — до 5,1%.

В странах Европы и Центральной Азии уровень безработицы в 2022 году составил 6,1%, и может вырасти до 6,3% в 2023-2024 годах. При этом в странах Северной, Западной и Южной Европы показатель выше, чем в Восточной Европе: 6,3% против 5%. В странах Центральной и Западной Азии уровень безработицы составил 7,7%. В 2023-2024 годах в странах Северной, Западной и Южной Европы показатель может вырасти до 6,6%, в Восточной Европе — до 5,1%, а в Центральной и Западной Азии — до 7,8%.

Уровень безработицы в странах Африки в 2022 году составил 7,1%, в 2023-м он не изменится, а в 2024 году может уменьшиться до 7%. При этом уровень безработицы значительно различается между странами Северной Африки и странами к югу от Сахары: 11,3% против 6,4%.

Самый высокий уровень безработицы приходится на арабские государства: в 2022 году он составил 9,3%. При этом в странах, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), показатель составил лишь 4%, что не удивительно, ведь это основные страны-экспортёры нефти и газа (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия). В то же время в арабских государствах, не входящих в ССАГПЗ, уровень безработицы один из самых высоких в мире: 14,3%.



