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    Безработных в Алматы будут обучать на краткосрочных курсах по 25 специальностям

    19 Мая 2022, 20:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Безработные жители города Алматы могут пройти бесплатные краткосрочные профессиональные курсы по востребованным специальностям в рамках национального проекта по развитию предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В текущем году на краткосрочных курсах планируется обучить более 600 горожан.

    «На сегодня по госпрограмме с центром занятости готовы сотрудничать 24 учебных организации города, предлагающие обучение по 25 специальностям. Между центром занятости, учебным центром, работодателем и слушателем курсов заключается четырехсторонний контракт. После завершения курсов слушателям окажут содействие в трудоустройстве», - сообщили в управлении социального благосостояния города Алматы на запрос агентства МИА «Казинформ».

    Продолжительность обучения составляет три месяца. Во время обучения выплачивается стипендия в размере 20 тыс. 948 тенге, по окончании курсов выдается сертификат и оказывается содействие в трудоустройстве.

    Записаться на курсы и пройти обучение могут только зарегистрированные безработные граждане, имеющие в Алматы постоянную или временную регистрацию. Для записи на курсы необходимо обратиться в центр занятости населения акимата города Алматы.

    Как ранее сообщалось, с начала года в Алматы свыше 13 тыс. человек признаны безработными. В акимате отметили, что на сегодня на рынке труда востребованы пять отраслей: медицина, фармацевтика, образование, воспитание, производство.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Акимат Занятость Общество Трудоустройство
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