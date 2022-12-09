Бездействие представителей Минэнерго РК привело к ЧС в Риддере – акимат

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Представители Восточно-Казахстанского территориального департамента Комитета энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК ни разу не были на Риддерской ТЭЦ во время подготовки к отопительному сезону. На совещании под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова выяснилось, что специалисты ведомства ограничили свою деятельность бумажной волокитой и отписками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

15 сентября представитель областного территориального департамента отправил письмо в Минэнерго РК о том, что Риддерская ТЭЦ полностью готова к отопительному сезону.

«Вместо того, чтобы бить тревогу и говорить о критическом состоянии оборудования, обращаться в прокуратуру и другие органы, ведомство ограничилось несколькими незначительными административными штрафами, - сказал Даниал Ахметов. - Это вопиющее бездействие и равнодушие».





Как отметили в акимате, представитель территориального департамента Комитета энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Восточно-Казахстанской области Еркебулан Сергебаев, присутствовавший на совещании, расписался в собственном бессилии, пояснив, что руководство Риддерской ТЭЦ ввело ведомство в заблуждение, предоставив письмо, где было указано, что котлы №№ 4,5 отремонтированы, что не соответствовало действительности, поскольку они находились в аварийном состоянии. Более того, руководители станции утаили информацию о пожаре на щите с оборудованием КИПиА. Но всего этого можно было бы избежать, если бы хоть один представитель департамента хоть раз приехал на ТЭЦ и своими глазами посмотрел , в каком критическом состоянии находится большая часть оборудования и агрегатов. Однако этого не произошло. И сейчас страшно представить, что может случиться, если с таким же отношением они отнесутся к проверке других энергетических объектов в стране.

«Своим бездействием ведомство поставило под угрозу замерзания целый город с населением почти 60 тысяч человек, - подчеркнул глава региона. - Я убежден, что таким равнодушным чиновникам не место на государственной службе».



