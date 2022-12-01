Без водоснабжения в Экибастузе 58 домов и 17 без отопления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О ситуации в городе Экибастузе рассказал на брифинге временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки нами устранено повреждение, которое было на ЦТП-52, заменены две задвижки. Остаются отключенными на этом ЦТП 17 домов. После того, как мы подали сетевую воду, должно было нормализоваться, но мы наблюдаем такую картину по станции. Подпитка водой на станции увеличилась еще раз на треть, и достигла максимума 1 200 тонн. Нам пришлось ввести некоторые ограничения на потребителей и снизить подпитку до 950-1 000 тонн», – сказал О.Крук.

По его словам, причина возникшей проблемы заключается в том, что КСК, не дожидаясь ремонтных бригад, сливают воду из отопительной системы. Сейчас ведется работа с председателями КСК, для нормализации ситуации.

Также О.Крук сообщил, что вчера потребление электроэнергии в городе возросло от 30 мВт до 54-55 Мвт, возникла проблема электроснабжения на улице Сейсембаева в 7 домах. Транформатор отремонтирован.

Как отметил замакима, по данным «Горводоканала», 58 домов в Экибастузе остались без водоснабжения. Ведется работа по размораживанию водопроводных труб.

Напомним, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

По состоянию на 08.00 часов 1 декабря в работе 6 котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве 4 котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.



