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    Без реформы квазигосударственного сектора сложно будет достичь общенационального успеха – Тимур Сулейменов

    28 Апреля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан сделал решительный шаг в создании Открытого правительства и формировании новой культуры госуправления. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Очевидно, что Открытое правительство - это очень широкое понятие, очень сложная конструкция, которая не может сформироваться сиюминутно. Зачастую госслужащие в своих решениях связаны той или иной имплементацией со стороны их коллег из правоохранительных органов. Поэтому реформа госслужбы, реформа системы госуправления не могут идти в изоляции от реформы правоохранительной и судебной системы», - сказал Тимур Сулейменов, выступая на международной научно-практической конференции «Открытое правительство и новая культура управления: слышать, понимать, действовать».

    По его словам, работа в этом направлении тоже ведется.

    «Еще один важный элемент госуправления – это квазигосударственный сектор. Как вы знаете Казахстан страна с переходной экономикой. Без реформы квазигосударственного сектора в повышении эффективности, подотчетности и прозрачности сложно будет достичь общенационального успеха», - заявил Тимур Сулейменов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика
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