Без изменений оставила приговор в отношении Бакытгуль Хаменовой апелляционная коллегия суда

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-заместителя акима региона Бакытгуль Хаменовой, приговоренной судом к семи годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова судом была признана виновной по статье 366 Уголовного Кодекса РК «Получение взятки» при возведении памятника Абаю. По совокупности всех собранных следствием доказательств ее вины подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Она пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. Суд учел то, что Б. Хаменова имеет на попечении двух малолетних детей. В связи с этим, отбывание назначенного судом наказания было отсрочено на три года.

Бакытгуль Хаменова свою вину при оглашении приговора не признала и подала апелляцию. Дело рассматривалось судьями Мирамбеком Нагашыбаевым, Татти Уалиевой и Гульмирой Даулетовой. Государственным обвинителем выступила Лаура Саматова. Права осужденной защищал адвокат Игорь Вранчев. Представитель прокуратуры Лаура Саматова зачитала обвинительное заключение. Сделав вывод, что вина осужденной доказана в ходе расследования этого дела.

Посовещавшись, апелляционная коллегия Атырауского областного суда вынесла решение по жалобе осужденной экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Приговор в отношении бывшего замакима остался без изменений.

Как ранее сообщалось, экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова получила семь лет лишения свободы.



