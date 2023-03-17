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    Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Швейцарии

    17 Марта 2023, 02:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев провел матч второго круга на турнире одиночного разряда в Тримбахе (Швейцария) и вышел в стадию четвертьфинала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанский теннисист встретился с итальянским спортсменом Марселло Серафини (508-я ракетка мира) и одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

    Благодаря этой победе Бейбит Жукаев вышел в стадию четвертьфинала турнира в Швейцарии, где сыграет с россиянином Яном Сабанином.

    Казахстанский спортсмен на данный момент располагается на 318-й строчке мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
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