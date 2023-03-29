Бейбит Жукаев исполнил 18 эйсов и едва не сотворил сенсацию на турнире в Лилле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев сыграл матч первого круга на турнире одиночного разряда во французском Лилле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана провел встречу с австралийским спортсменом Максом Пёрселлом (99-я ракетка мира) и потерпел поражение в трех сетах со счетом 6:7, 6:2, 6:7.

Во время встречи Жукаев исполнил 18 подач навылет и совершил пять двойных ошибок. Также Бейбит выиграл восемь очков и четыре гейма подряд.

Казахстанский теннисист на данный момент занимает 343-й строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).