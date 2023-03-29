Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Бейбит Жукаев  исполнил 18 эйсов и едва не сотворил сенсацию на турнире в Лилле

    29 Марта 2023, 05:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев сыграл матч первого круга на турнире одиночного разряда во французском Лилле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисист из Казахстана провел встречу с австралийским спортсменом Максом Пёрселлом (99-я ракетка мира) и потерпел поражение в трех сетах со счетом 6:7, 6:2, 6:7.

    Во время встречи Жукаев исполнил 18 подач навылет и совершил пять двойных ошибок. Также Бейбит выиграл восемь очков и четыре гейма подряд.

    Казахстанский теннисист на данный момент занимает 343-й строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обзор спортивных побед казахстанского спорта за неделю
    Матч за мировую корону между Непомнящим и Лижэнем: первая партия завершилась вничью
    Елена Рыбакина уступила третьей ракетке мира
    Аркадий Дворкович и Асхат Оралов сделали первый символический ход в партии между Непомнящим и Лижэнем
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров