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    Бейбит Исабаев назначен акимом Жетысуской области

    1 Декабря 2022, 09:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен акимом Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Его кандидатура большинством голосов была согласована депутатами областного маслихата, сообщает пресс-служба акима Жетысуской области.

    Сегодня во Дворце культуры им. И. Жансугурова состоялось собрание депутатов всех уровней, в котором приняли участие 142 депутата областного маслихата из 149. В совещании приняла участие заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева. Для проведения процесса голосования и подсчета голосов была создана

    счетная комиссия, в состав которой вошли 7 депутатов. Депутаты предложили провести голосование в открытой форме, тем самым обеспечивая прозрачность хода голосования.

    На согласование депутатов было представлено две кандидатуры - Исабаева Б.О. и Масабаева А.Д., которые презентовали свои предвыборные программы.

    В результате открытого голосования 114 голосов было отдано за кандидатуру Бейбита Исабаева, 28 – кандидатуру Асета Масабаева.

    В результате большинством голосов на должность акима области Жетысу была согласована кандидатура Бейбита Исабаева.

    Исабаев Бейбит Оксикбаевич родился 4 декабря 1962 года в Алматинской области.

    Трудовую деятельность начал в 1985 году в должности редактора Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987 гг.);

    1987 - 1991 гг. - корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл Жас»;

    1991 -1994 гг. - заместитель, главный редактор газет «Өркен», «Горизонт»;

    1994 - 1994гг. - гендиректор Казахского государственного телевидения;

    1994 - 1994 гг. - замглавы Администрации Алматы;

    1994 - 1995 гг. - председатель Комитета внутренней политики акимата Алматы;

    1995 - 1997 гг. - замакима Алматы;

    1997 - 1999 гг. - слушатель Дипломатической академии МИД РК;

    1999 - 2000 гг. - директор департамента Администрации МИД РК;

    2000 - 2002 гг. - заведующий отделом правительственной информации Канцелярии Премьер-Министра;

    05.2002 - 09.2002 гг. - советник министра иностранных дел;

    09.2002 - 12.2002 гг. - посол по особым поручениям МИД РК ;

    2002 - 2003 гг. - Национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество»;

    2003 - 2006 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Исламской Республике Пакистан;

    2006 - 2008 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турецкой Республике, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Албания по совместительству;

    2008 - 2008 гг. - вице-министр культуры и информации;

    2008 - 2009 гг. - пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан;

    2009 - 2015 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызской Республике;

    2015 - 2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджанской Республике;

    2019 - 2022 гг. - руководитель Представительства Президента РК в Парламенте.

    11 июня 2022 г. назначен акимом Жетысуской области (1 декабря 2022г. переназначен)

    Фото: gov.kz
    Акимат Назначения Жетысуская область
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