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    Бессрочный сертификат будет выдаваться вакцинированным бустерной дозой в Азербайджане

    26 Января 2022, 22:04

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Лицам, ревакцинированным бустерной дозой вакцины против коронавируса в Азербайджане, будет выдаваться бессрочный сертификат о вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на совместное заявление Министерства здравоохранения АР, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

    Согласно документу, иммунизация является наиболее эффективным способом предотвращения осложнений от новых и быстро распространяющихся штаммов вируса COVID-19.

    «В настоящее время в стране идет процесс вакцинации в соответствии со «Стратегией иммунизации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы». В результате активного участия населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной», - говорится в документе.

    В заявлении также отмечается, что через 5 месяцев после иммунизации двумя дозами вакцины от COVID-19 в зависимости от организма устойчивость к этому вирусу может снижаться. В связи с этим рекомендовано введение «бустерной дозы» для повторного повышения иммунитета организма к коронавирусной инфекции.

    Отметим, в Азербайджане с 15 февраля посещение спортивных и оздоровительных объектов, свадеб, заведений общественного питания, гостиниц и крупных торговых объектов будет возможно только с действительным ковид-паспортом. То есть COVID-паспорт у людей, сделавших вторую прививку более 6 месяцев назад, с этой даты будет считаться недействительным.

    Напомним, что лица, перенесшие заболевание COVID-19 в Азербайджане, могут получить «иммунный сертификат» через 7 дней. Срок использования этого документа - 6 месяцев, по истечении которого действие сертификата продлевается на неопределенный срок при получении 1 дозы вакцины.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Здравоохранение Азербайджан Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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