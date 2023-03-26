Беспроцентную рассрочку на газификацию запустят в мае в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В мае в Карагандинской области заработает программа по льготному кредитованию. Жители за счет беспроцентной рассрочки смогут заплатить за подключение газа, либо за покупку котла. Сегодня центр модернизации жилищного фонда в пилотном режиме уже запустило этот проект, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подключение газа к частному дому – дело затратное. Поэтому для карагандинцев разработали три вида поддержки. Одна из них помощь социально-уязвимым слоям населения.

Василий Жуган пенсионер. Почти полсуммы ему оплатит государство. 700 000 тенге мужчина потратил на то, чтобы провести газ к дому и купить котел. Из них 340 000 ему вернет государство.

«Я считаю, что сумма, которая осталась, 400 тысяч не такая заоблачная. Я думаю это не очень много за наш комфорт, это нормально. Мне вернули эти деньги назад. Теперь надо расчитать сколько будем расходовать. Будем еще дом утеплять, и от этого зависит какую температуру хотим еще. Расход газа ведь от этого зависит», - говорит Василий Жуган.

Самое главное, по мнению пенсионера, что газификация позволяет жить в комфорте. Нет пыли от некачественного угля, не приходится таскать тяжести с золой.

«Надо было набрать уголь, дров нарубать, потом печть растопить. Бывало, что уголь попадался не очень хороший. Поэтому надо было больше ведер кидать, а потом золу выносишь. Опять же надо нанимать технику, чтобы золу вывозили. Так сложно было и тяжело. Тем более возраст уже подошел. Поэтому решили с газом лучше будет», - делится пенсионер.

Социальную помощь в 2022 году для подключения домов к газу получили 28 человек на сумму 8,7 млн. тенге. В этом году выделено 50 млн. тенге. На эти средства еще 15 человек смогут пользоваться газом. Это пенсионеры, инвалиды, многодетные и ветераны. Кроме того, есть и другие способы получить поддержку – через банки в рассрочку.

«Вторая категория может получить льготные кредиты до трех месяцев через Евразийский и Народный банк. Их уже больше ста человек получили. С мая через центр ЖКХ беспроцентный кредит до 5 лет на подключение газсмогут получить жилые дома с площадью до 120 кв.м. Мы сейчас такую программу готовим, не только по Караганде, но в целом по области. Я считаю, это очень хорошая программа. На сегодняшний день центр ЖКХ пилотный проект реализует по 20 домам Караганды. Сейчас они этим вопросом занимаются. С мая планируем эту программу запустить», - сказал аким области Ермаганбет Булекпаев.

На сегодня в Караганде технические условия для подключения к газу получили 865 абонентов. А уже пользуются им почти 700 человек. Чтобы получить выгодный кредит на подключение карагандинцы могут обратиться в Центр модернизации жилищного фонда по адресу: ул.Пассажирская, 15А.