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    Беспорядки начались во Франции после одобрения Конституционным советом пенсионной реформы

    15 Апреля 2023, 09:57

    ПАРИЖ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Демонстрации протеста в ряде городов Франции в пятницу переросли в беспорядки и столкновения с полицией после решения Конституционного совета (КС) республики, одобрившего основные положения пенсионной реформы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные правоохранительных органов, на стихийную акцию протеста в Париже вышли около 4 тысяч человек. Несколько групп манифестантов собрались у здания столичной мэрии. Они поджигали мусорные баки, уличную мебель и велосипеды. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

    В Ренне агрессивно настроенные демонстранты напали на полицейский участок и подожгли входную дверь. В центре Нанта устроили пожар на трамвайных путях, столкновения манифестантов с полицией произошли у здания префектуры. Около 2,3 тысячи протестующих вышли на улицы Тулузы. Манифестации также проходят в Дижоне, Страсбурге, Марселе и Лионе, где правоохранители применили слезоточивый газ.

    Как сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен, протестующие напали на церковь в Ренне. «Нападения на полицейский участок и церковь, совершенные хулиганами сегодня вечером в Ренне, неприемлемы, - написал глава ведомства в Twitter. - Виновные будут привлечены к ответственности».

    В пятницу Конституционный совет Франции признал законными основные положения пенсионной реформы, в том числе повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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