Бесплатный проезд и фестиваль – что подготовили для детей 1 июня в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 1-го июня в честь праздника проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет будет бесплатным. Об этом сообщили в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Петропавловска, в День защиты детей для маленьких жителей и гостей города подготовили праздничную программу. Фестиваль «Петропавл БалаFest» стартует в 13.00 часов.

На главной площади пройдет праздничная программа «Балғын балалар - біздің болашағымыз!».Запланирован концерт, показательные выступления воспитанников федерации тхэквондо и филиала Всеказахстанской организации кекушинкай карате, флеш-моб «Жас ұрпақ Қазақстан». Будет работать интерактивная площадка «Сәбидің күлкісі – әлемнің сыңғыры». Здесь же пройдет открытый шахматный турнир среди. В 15.30 начнется фестиваль современного танца «Summer dance», в 18.00 – праздничный концерт.

На площадке у областного центра творчества детей и юношества откроется творческая мастерская «Шығармашылық орталығында», в рамках которой пройдет конкурс рисунков на асфальте, декоративно-прикладного творчества и мастер-класс по робототехнике. В познавательно-игровую программу «Менің қауіпсіздігім өз қолымда» включили конкурс «Доскажи словечко», викторину по пожарной безопасности, эстафеты «Смелые пожарные», «Эвакуация», «После пожара» и «Костёр», конкурс песен и перетягивание каната.

Во Дворце школьников в 14.00 начнется научный фестиваль «Дети в мире науки». Здесь запланировали встречу с местными учеными, мастер-классы, областные спортивные соревнования по робототехнике, боди-арт, рисунки на асфальте, спортивные соревнования, концерт.

На стадионе «Динамо» в 13.00 часов стартует областной конкурс летательных аппаратов «Бір аспан - бір әлем».В это же время в парке начнется турнир по мини-футболу среди юношей, фестиваль бардовской песни и спортивные эстафеты.

В Парке Победы пройдут интерактивные игры, конкурс рисунков на асфальте и праздничный концерт.



