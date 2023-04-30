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    Бесплатный проезд для детей будет действовать с 1 мая в Караганде

    30 Апреля 2023, 22:48

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде с завтрашнего дня начнет действовать бесплатный проезд для детей до 18 лет. Об этом сообщил аким города Мейрам Кожухов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 1 мая в Караганде начнет действовать льготный проезд для детей от 7 до 18 лет. Этой новостью аким города Караганды Мейрам Кожухов поделился у себя на страничке в Instagram.

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    Публикация от Кожухов Мейрам (@meiram_kozhukhov)

    «С завтрашнего дня наши детки до 18 лет в общественном транспорте будут ездить бесплатно.

    Завершены все подготовительные работы, подписаны и согласованы все юридические моменты, проведен соответствующий инструктаж с автопарками. Большая просьба к родителям – объясните детям, что транспортную карту нужно иметь всегда с собой и в обязательном порядке прикладывать ее к валидатору, так мы сможем отслеживать реальную картину пассажиропотока», – сообщил Мейрам Кожухов.

    Напомним, данное поручение аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев дал в начале года. По словам главы региона эта мера – большая поддержка для семей, особенно многодетных.

    «В Караганде почти 110 тысяч жителей от 7 до 18 лет. В связи с внедрением электронного обилечивания и обновления автобусов я поручил сделать для них бесплатный проезд по Караганде», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

    Сразу же после поручения акима области профильные управления начали разрабатывать план внедрения бесплатного проезда детям. Руководитель управления транспорта Карагандинской области Алибек Дюсембеков пояснил, что для детей и студентов будут запущены новые транспортные карты, которые необходимо будет также прикладывать к валидатору. Это нужно для фиксации количества детей, пользовавшихся общественным транспортом. По этим данным автопаркам будут выплачиваться компенсации.

    В этой связи родителей просили приучить своих детей пользоваться картами в автобусах. В случае, если ребенок забудет карту дома, ему придется оплатить проезд. А средства, которые остались на ученических картах ONAY!, родители могут перевести на другую карту, либо обналичить в офисе оператора.

    «Необходимо обязательно оформить детскую транспортную карту. Это можно будет сделать в пунктах ONAY!. Мы дополнительно сообщим о дате запуска продажи карт. Также хочу отметить, что льгота будет действовать для всех детей, вне зависимости от места проживания и прописки, при наличии и валидации транспортной карты. К примеру, ее могут приобрести дети из других городов. Также отмечу, что льготный проезд будет действовать в течение всего года и в любое время дня, вне зависимости от школьных и студенческих каникул», - рассказал Алибек Дюсембеков.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Караганда Дети
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