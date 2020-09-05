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    Бесплатный интернет может появиться в парках и на набережной в Павлодаре

    5 Сентября 2020, 05:55

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Бесплатный доступ к интернету может появиться в парках и на набережной в Павлодаре. Проект планируется реализовать по программе «Цифровой Павлодар», передает Pavlodarnews.kz.

    В рамках меморандума о сотрудничестве между АО «Казахтелеком» и акиматом области, планируется установить в городе около трех тысяч камер видеонаблюдения, развернуть систему автоматического контроля за дорожным движением, создать систему станций экологического мониторинга, а также развернуть сеть свободного доступа к Wi-Fi в общественных местах, включая парки и набережную Иртыша.

    На встрече с акимом области Абылкаиром Скаковым председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев отметил, что крупнейший центр обработки данных, который находится в Павлодаре, можно использовать в реализации цифровых проектов городов и районов области. «ЦОД позволяет превратить Казахстан в одного из ключевых игроков на мировом рынке IT, - пояснил Куанышбек Есекеев. - Консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в центре позволяет эффективно использовать технические средства, например, перераспределения нагрузок, а также за счет сокращения расходов на администрирование».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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