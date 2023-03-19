Бесплатным сделали проезд в общественном транспорте в день выборов в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска смогут сегодня, 19-го марта, проехать к избирательным участкам на общественном транспорте бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что проезд в городских маршрутках в воскресенье будет бесплатным, сообщили в пресс-службе городского акимата.

В Петропавловске всего действуют 97 избирательных участков. По 18 округам зарегистрировали 53 кандидата в депутаты.

Всего в регионе зарегистрировали 556 кандидатов в депутаты. В том числе по одномандатным территориальным округам 53 - по 15 округам областного маслихата и 450 - по 145 округам районных маслихатов. 10 человек претендуют на депутатское кресло в Мажилисе Парламента РК.

В 7:00 часов по области открылся 631 избирательный участок. В голосовании имеют право принять участие более 384 тысяч североказахстанцев.



