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    Бесплатным сделали проезд в общественном транспорте в день выборов в Петропавловске

    19 Марта 2023, 07:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска смогут сегодня, 19-го марта, проехать к избирательным участкам на общественном транспорте бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О том, что проезд в городских маршрутках в воскресенье будет бесплатным, сообщили в пресс-службе городского акимата.

    В Петропавловске всего действуют 97 избирательных участков. По 18 округам зарегистрировали 53 кандидата в депутаты.

    Всего в регионе зарегистрировали 556 кандидатов в депутаты. В том числе по одномандатным территориальным округам 53 - по 15 округам областного маслихата и 450 - по 145 округам районных маслихатов. 10 человек претендуют на депутатское кресло в Мажилисе Парламента РК.

    В 7:00 часов по области открылся 631 избирательный участок. В голосовании имеют право принять участие более 384 тысяч североказахстанцев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Выборы Выборы в Мажилис
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