Бесплатным будет проезд в автобусах для женщин 8 марта в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Бесплатным будет проезд в общественном транспорте в Актау 8, 19 и 22 марта, передает МИА «Казинформ».

«К Международному женскому дню 8 Марта для всех представительниц прекрасного пола проезд в городском общественном транспорте Актау по маршрутам №2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 будет бесплатным», - сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Кроме того, по данным ведомства, в день выборов 19 марта и в день празднования Наурыза 22 марта в Актау проезд в автобусах на городских маршрутах будет бесплатным.

Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 6:40 до 21:00.