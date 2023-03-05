Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Бесплатным будет проезд в автобусах для женщин 8 марта в Актау

    5 Марта 2023, 09:19

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Бесплатным будет проезд в общественном транспорте в Актау 8, 19 и 22 марта, передает МИА «Казинформ».

    «К Международному женскому дню 8 Марта для всех представительниц прекрасного пола проезд в городском общественном транспорте Актау по маршрутам №2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 будет бесплатным», - сообщили в пресс-службе акимата Актау.

    Кроме того, по данным ведомства, в день выборов 19 марта и в день празднования Наурыза 22 марта в Актау проезд в автобусах на городских маршрутах будет бесплатным.

    Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 6:40 до 21:00.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Более 30 автобусов превысили норму дымности в Караганде
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам