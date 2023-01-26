Бесплатные языковые курсы казахского языка прошли около 19 тысяч актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Курсы английского, казахского языков можно пройти в Актюбинской области за счет государства. За время существования центра управления по обучению и развитию языков казахскому языку здесь обучилось около 19 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актобе центр языков располагается в здании Ассамблеи народа Казахстана, также есть филиалы в Хромтауском, Мартукском и Каргалинском районах.

По словам руководителя центра Клары Сергазиной, за 16 лет работы языковые курсы прошли около 23 тысяч человек, в том числе казахскому языку обучилось 18,7 тысячи актюбинцев, английскому языку – 2,4 тысячи человек.

«Цель деятельности учреждения – обучение государственному и другим языкам, научно-методическое обеспечение процесса обучения языкам, издание учебно-методических пособий. Обучаем всех желающих, независимо от возраста, социального статуса, на бесплатной основе. Полученные языковые знания проверяются тестами системы Казтест и подтверждаются уровневым сертификатом», - говорит Сергазина.

Обучение казахскому языку длится три месяца, это 100 часов, обучение английскому языку – 72 часа. Занятия в группе изучения казахского языка уже стартовали, а вот набор на английский язык идет до апреля, занятия идут пять раз в неделю. Для подачи заявки необходимо оставить заявление и контакты.

«В Актюбинской области есть спрос на изучение языков, а у центра — накопленный педагогический опыт, сформирована единая система обучения. Обучение казахскому языку проводится в гибком формате, онлайн, офлайн, по пяти уровням, на основе методики преподавания казахского языка как иностранного или второго. Также центр проводит информационные мероприятия по поэтапному переходу алфавита казахского языка на латинскую графику и в будущем организует курсы обучения латинскому алфавиту», - говорит Сергазина.

Центр оказывает поддержку соотечественникам за рубежом для овладения казахским языком. Организованы языковые курсы, где проходят обучение кандасы из Оренбурга, Орска, Магнитогорска, Омска, Новосибирска, Кургана, Астрахани и других городов, проводятся языковые мероприятия.



