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    Бесплатные кружки для мам с особенными детьми открыли в области Жетысу

    31 Июля 2023, 23:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось открытие бесплатного кружка по рукоделию и шитью для мам детей с особенными потребностями, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу.

    Для реализации проекта организаторы приняли участие в конкурсе «Ярмарка социальных идей и проектов «Жаңа бастамалар – жаңа мүмкіндіктер» для неправительственных организаций области в рамках госсоцзаказа Управления общественного развития области Жетісу. Благодаря выигранному денежному гранту было закуплено 2 швейные машинки,2 утюга, гладильная доска, линейки, коврики для резки, ноутбук и др.

    Здесь же занимаются и особенные дети: лоскутным шитьем, лепкой, рисованием, живописью, вышивкой бисером и шитьем по фетру, созданием декоративных поделок, литьем фигур из гипса, подготовкой и оформлением фотозон.

    Видя прогресс у детей, многие родители решили попробовать себя в творчестве, чтобы отвлечься от житейских проблем и получить полезные навыки. Таким образом арт-терапия и новые занятия, общение и социализация улучшают состояние не только самих посетителей школы творчества, но и их близких.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Социальная поддержка Жетысуская область Дети
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