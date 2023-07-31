Бесплатные кружки для мам с особенными детьми открыли в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось открытие бесплатного кружка по рукоделию и шитью для мам детей с особенными потребностями, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу.

Для реализации проекта организаторы приняли участие в конкурсе «Ярмарка социальных идей и проектов «Жаңа бастамалар – жаңа мүмкіндіктер» для неправительственных организаций области в рамках госсоцзаказа Управления общественного развития области Жетісу. Благодаря выигранному денежному гранту было закуплено 2 швейные машинки,2 утюга, гладильная доска, линейки, коврики для резки, ноутбук и др.

Здесь же занимаются и особенные дети: лоскутным шитьем, лепкой, рисованием, живописью, вышивкой бисером и шитьем по фетру, созданием декоративных поделок, литьем фигур из гипса, подготовкой и оформлением фотозон.

Видя прогресс у детей, многие родители решили попробовать себя в творчестве, чтобы отвлечься от житейских проблем и получить полезные навыки. Таким образом арт-терапия и новые занятия, общение и социализация улучшают состояние не только самих посетителей школы творчества, но и их близких.