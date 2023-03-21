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    Бесплатные автобусы запустят в Астане в священный месяц Рамазан

    21 Марта 2023, 18:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 22 марта, в священный месяц Рамазан запустят специальные бесплатные маршруты, которые будут курсировать после окончания тарауих намаза с мечетей города по нескольким направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании ТОО «City Transportation Systems».

    Направления маршрутов мечети «Республиканская Главная мечеть»:

    - микрорайон «Целинный»;

    - Гребной канал;

    - проспект Республики.

    Направления маршрутов мечети «Хазрет Султан»:

    - Супермаркет «Спутник»;

    - ЖД вокзал;

    - ЖМ «Коктал-1,2».

    Направления маршрутов мечети «Әбу Насыр әл-Фараби»:

    - ЖМ «Коктал-1,2»;

    - ЖД вокзал;

    - Медицинский колледж.

    Направления маршрутов мечети «Садвакаса хаджи Гилмани»:

    - ЖМ «Коктал-1,2»;

    - ЖМ «Кирпичный».

    Направления маршрутов мечети «Рақымқызы Райса ана»:

    - ТЦ «Рахмет».

    Напомним, в этом году месяц Рамазан начнется 23 марта и завершится 21 апреля. Ночь с 17 на 18 апреля – ночь Ляйлятуль-кадр. 21 апреля – праздник Ораза айт. Размер фитр-садака установлен в размере 535 тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Транспорт Общество
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