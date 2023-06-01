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    Бесплатную психологическую помощь в случае онкозаболевания можно получить в Казахстане

    1 Июня 2023, 16:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С июня в Алматы стартовали бесплатные программы психологической помощи онкобольных и их родственников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на благотворительный фонд «Seniminmen».

    Как отметили в фонде, одна из серьезных проблем людей, столкнувшихся с тяжелой болезнью, должна обрести внимание и поддержку в обществе.

    Программа включает в себя: — Психологические группы для онкопациентов, — психологические группы для родственников онкопациентов (работа с эмоциональным выгоранием), — а также будут созданы психологические группы для людей с канцерофобией (страх заболеть раком).

    В том числе ведется набор в группы для людей, нуждающихся в поддержке и консультациях, касающихся социальных вопросов (выплата пособий, постановка на учет по инвалидности, медико-социальные услуги).

    Психологическая помощь является важным фактором в преодолении онкологической болезни, в Казахстане она стала оказываться бесплатно. Работу организовывает благотворительный фонд «Seniminmen».

    «Зачастую пациенты, узнав о своем диагнозе сталкиваются с собственным отчаянием, начинают думать о самом плохом и лишают себя надежды на выздоровление. Хотя, в условиях развития современной медицины, онкологический диагноз – это не приговор. Мы надеемся, что через визуальный и глубоко духовный опыт искусства каждый получит возможность узнать о самом главном Искусстве-искусстве Жить», - поделилась своим мнением, психотерапевт, онкопсихолог и основательница Фонда Динара Кусаинова.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Здравоохранение Общество
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