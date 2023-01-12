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    Бесплатное питание для всех начальных классов намерены ввести в РК

    12 Января 2023, 14:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство просвещения планирует ввести бесплатное питание для всех начальных классов. Об этом на коллегии ведомства заявил Гани Бейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр просвещения отметил, что особое значение для развития детей имеет качественное питание.

    В частности ведомством планируется пересмотреть нормативы обеспечения детей питанием, предоставление одноразового бесплатного горячего питания всем учащимся начальных (1-4 кл) классов, внедрение системы безналичного учета в столовых.

    Министр просвещения Гани Бейсембаев также пообещал ответить на жалобы родителей касательно отмены ужина в государственных детских садах и установление последнего приема пищи в 16:00 часов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Минпросвещения РК
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