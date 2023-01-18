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    Бесплатно смогут ездить в автобусах дети до 18 лет в Караганде

    18 Января 2023, 16:22

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде для детей и подростков от 7 до 18 лет проезд в городском транспорте станет бесплатным. Об этом сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил отработать этот вопрос. Эта мера – большая поддержка для семей, особенно многодетных.

    «В Караганде почти 110 тысяч жителей от 7 до 18 лет. В связи с внедрением электронного обилечивания и обновления автобусов я поручил сделать для них бесплатный проезд по Караганде», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

    О своем решении глава региона сообщил во время встречи с педагогическим коллективом и родителями учеников аварийной школы № 44.

    Здание 1948 года восстановлению не подлежит. На его месте планируют построить новое учебное заведение. Учеников и учителей перевели в школу № 64. Она рассчитана на 600 человек, дефицита мест нет.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Транспорт
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