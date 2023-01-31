Бесплатно обучиться на пчеловода, фермера и ветеринара можно в старейшем жамбылском колледже

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Меморандум о подготовке специалистов-аграриев подписали акимат Рыскуловского района, руководители местных крестьянских хозяйств и старейшее учебное заведение среднего специального образования в Жамбылской области - Куланский агротехнический высший колледж, передает корреспондент МИА» Казинформ».

«Нашей молодежи оказывается всемерная поддержка со стороны государства, - отметил аким Рыскуловского района Ернар Есиркепов. - Главным требованием на сегодняшний день является обеспечение качественного образования и трудоустройства. В начале этого года глава региона Нуржан Нуржигитов дал конкретные поручения по плановой работе в данном направлении. Акимат района, работодатели и учебное заведение со 100-летней историей заключили соглашение о подготовке профессиональных кадров для сельского хозяйства».

Между Куланским агротехническим высшим колледжем, местным исполнительным органом и руководителями крупных крестьянских хозяйств района подписан меморандум, в рамках которого работодатели возьмут на себя обязательство о приеме на работу необходимых им квалифицированных специалистов, отметил Ернар Есиркепов.

Меморандум подписали такие крестьянские хозяйства и предприятия Рыскуловского района, как «Шаушен», «Керен», «Nomad», «Луговской конный завод», районная ветеринарная станция.

Участники подписания меморандума ознакомились с возможностями и материально-технической базой образовательного учреждения. Гости колледжа отметили, что есть все возможности для подготовки качественных и квалифицированных специалистов.

Как отметили в пресс-службе акимата Рыскуловского района, Куланский агротехнический высший колледж образован в 1923 году как учебное заведение по подготовке кадров для сельского хозяйства. Сегодня здесь обучаются 583 студента.

У молодежи имеется возможность получить бесплатное образование в сфере сельского хозяйства по 12 специальностям. Это такие специальности, как пчеловодство, лесное и рыбное хозяйство, технология приготовления мясных и молочных продуктов, фермерское хозяйство, ветеринария и другие.

В 2019 году это учебное заведение получило статус высшего колледжа, сформировалось как базовый колледж по подготовке специалистов для сельского хозяйства региона.



