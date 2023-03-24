Бесплатно обучать технике керамики и создания картин из войлока будут в Костанае

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Для этого свои усилия объединили областная библиотека имени Л. Толстого и фонд ремесленников Qoloner. Все желающие могут посещать мастер-классы от известных художников-прикладников в течение нескольких месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kstnews.kz.

«30 марта у нас первый мастер-класс с мастером Баян Баталовой, работы которой вы видите в нашем отделе искусств. Баян Жолдыбаевна покажет участникам мастер-класса, как работать с глиной, какую красоту можно создавать из этого доступного материала», - рассказала заведующая отделом ОУНБ им. Л. Толстого Ляззат Тулекова.

«Работа с глиной и войлоком, в первую очередь, полезна детям. Это не только развивает моторику, но и помогает познать мир через прикосновение к естественной структуре этих материалов», - считает руководитель фонда Qoloner Сауле Кабидулова.

По словам руководителя фонда, важно вернуть популярность казахским прикладным ремеслам, и костанайские мастера готовы учить всех желающих бесплатно на своих мастер-классах в библиотеке. Нужно будет только принести с собой войлок или глину.