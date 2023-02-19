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    Беспилотный корабль «Союз МС-23» запустят с Байконура 24 февраля

    19 Февраля 2023, 15:36

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Принято решение о запуске космического корабля «Союз МС-23», старт которого был перенесен на более поздний срок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пуск был отложен в связи с тем, что после двух случаев повреждения российских кораблей, находящихся в составе Международной космической станции, комиссии Роскосмоса понадобилось время, чтобы проверить все возможные причины нештатных ситуаций перед запуском нового корабля «Союз МС-23».

    «После разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля «Прогресс МС-21», произошедшей 11 февраля на МКС, специалисты предприятий Роскосмоса тщательно проанализировали полученную телеметрическую информацию и изображения внешней поверхности корабля. Они также детально осмотрели радиатор на корабле «Союз МС-23», находившемся в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки Байконура, и не выявили на нем повреждений», - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    В результате совет главных конструкторов рекомендовал государственной комиссии произвести запуск. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23» назначен на 24 февраля 2023 года в 6 часов 34 минуты по времени Астаны с 31-ой площадки космодрома Байконур.

    Фото: Роскосмос

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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