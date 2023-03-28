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    Беспилотный аварийный космический корабль «Союз МС-22» приземлился в Казахстане

    28 Марта 2023, 18:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 марта, в степях Казахстана, юго-восточнее города Жезказгана, приземлилась спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-22», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Моменты расстыковки и отчаливания корабля «Союз МС-22» от МКС, а также приземления спускаемой капсулы транслировались в прямом эфире госкорпорации «Роскосмос».

    Во время первого включения с борта МКС и Центра управления полетами участники прямого эфира увидели, как «Союз МС-22» успешно отделился от МКС и отправился в космическое пространство. Комментариев никаких не последовало.

    Второе включение прямого эфира началось с телестудии Роскосмоса, представления видеосюжетов, гостей и самого момента появления в кадре раскрытого парашюта с капсулой. Согласно циклограмме полета, касание земли произошло в назначенное время, в 17 часов 46 минут по времени Астаны.

    Пожалуй, впервые в истории пилотируемой космонавтики космический корабль приземлился без экипажа. По информации ведущих телестудии, посадка прошла в штатном режиме. Корабль привез на своем борту более 200 кг грузов. Среди них оборудование, которое необходимо для анализа произошедшей нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22» или повторного использования.

    По мнению казахстанских экспертов, сегодняшняя посадка «Союза МС-22», получившего повреждение во время работы на Международной космической станции, очень важна. Потому что она позволяет без риска для экипажа посмотреть на то, как поведет себя во время посадки корабль с вышедшей из строя системой охлаждения.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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