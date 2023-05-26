Беспилотные летательные аппараты осваивают курсанты военного института в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Военный институт сил воздушной обороны расширяет программу обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Сегодня на аэродроме в поселке Хлебодаровка был проведен пробный запуск беспилотников, поступившего в институт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2015 года летный институт страны осуществляет подготовку специалистов БПЛА, которые проходят службу в различных воинских соединениях. Если раньше курсанты проходили обучение теоретически, то теперь они будут отрабатывать практические навыки.

В 2023 году на кафедру «Воздушной навигации и Боевого управления авиацией» военного института сил воздушной обороны поступил комплекс тактического беспилотного летательного аппарата (БПЛА) SKYLARK 1-LEX, предназначенный для ведения разведки. В комплекс входит 3 аппарата .

«Сегодня преподаватели института провели пробный запуск летательных аппаратов. В дальнейшем на них будут обучаться курсанты. В планах увеличение количества беспилотников», - сообщили в пресс-службе вуза.

Высокоэффективный беспилотный летательный аппарат SKYLARK 1-LEX обеспечивает маневренные подразделения армии высококачественными разведывательными данными в режиме реального времени в дневных и ночных условиях в течение 3 часов полёта в пределах дальности всенаправленной антенны до 40 км.

В настоящее время БПЛА SKYLARK 1-LEX широко используется в подразделениях сухопутных войск вооруженных сил РК, и принимает активное участие в конкурсе «Соколиная охота» армейских международных игр.