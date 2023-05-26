Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Беспилотные летательные аппараты осваивают курсанты военного института в Актобе

    26 Мая 2023, 23:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Военный институт сил воздушной обороны расширяет программу обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Сегодня на аэродроме в поселке Хлебодаровка был проведен пробный запуск беспилотников, поступившего в институт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 2015 года летный институт страны осуществляет подготовку специалистов БПЛА, которые проходят службу в различных воинских соединениях. Если раньше курсанты проходили обучение теоретически, то теперь они будут отрабатывать практические навыки.

    В 2023 году на кафедру «Воздушной навигации и Боевого управления авиацией» военного института сил воздушной обороны поступил комплекс тактического беспилотного летательного аппарата (БПЛА) SKYLARK 1-LEX, предназначенный для ведения разведки. В комплекс входит 3 аппарата .


    «Сегодня преподаватели института провели пробный запуск летательных аппаратов. В дальнейшем на них будут обучаться курсанты. В планах увеличение количества беспилотников», - сообщили в пресс-службе вуза.

    Высокоэффективный беспилотный летательный аппарат SKYLARK 1-LEX обеспечивает маневренные подразделения армии высококачественными разведывательными данными в режиме реального времени в дневных и ночных условиях в течение 3 часов полёта в пределах дальности всенаправленной антенны до 40 км.


    В настоящее время БПЛА SKYLARK 1-LEX широко используется в подразделениях сухопутных войск вооруженных сил РК, и принимает активное участие в конкурсе «Соколиная охота» армейских международных игр.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Вузы Минобороны РК Актобе
    Новости по теме
    Новости по теме
    Актюбинец отсудил более миллиона тенге у Минфина
    Мурат Журебеков покинул пост акима Актобе
    Жители многоэтажек Актобе страдают из-за полива огородов
    Казахстанский беспилотник «Шагала-М» успешно прошел испытания
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана