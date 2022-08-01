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    • Беспилотные автомобили легализовали в китайском Шэньчжэне

    1 Августа 2022 21:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти города Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай) впервые объявили о правилах, регулирующих использование автономных транспортных средств в мегаполисе. Правила вступили в силу 1 августа. Об этом говорится в постановлении, принятом муниципальным законодательным органом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно новому кодексу правил, вводится три уровня автономного вождения. Первый называется «hands on» (условное автоматическое вождение), когда автомобиль выполняет ряд задач вождения. Второй – высокоавтоматизированное вождение, когда выполняются все виды задач динамического вождения в заданных условиях эксплуатации. Третье – полностью автоматическое вождение.

    В первых двух случаях требуется водитель, который при определенных условиях берет на себя управление транспортным средством. В последнем случае автомобиль управляется без водителя, в автономном режиме.

    Правилами вводится ответственность в случае совершения ДТП с участием беспилотных автомобилей. При аварии, произошедшей по вине «беспилотника», но при наличии водителя, полную ответственность несет водитель и он обязан выплатить компенсацию потерпевшей стороне. Если водителя нет, то материальную ответственность несет владелец автотранспорта. В случае совершения ДТП из-за дефекта «беспилотника», то водитель или владелец данного транспортного средства имеет право требовать компенсации от производителя или дилера.

    «Умные» автомобили могут ездить только по специально выделенным дорогам в отведенных зонах города.

    Как сообщают местные СМИ, в Шэньчжэне насчитывается около 800 компаний, занятых в секторе разработки технологий беспилотного вождения.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Китай #Мировые новости
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