Беспартийные депутаты смогут избираться в Мажилис и областные маслихаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наряду с политическими партиями, в Мажилис и областные маслихаты смогут избираться беспартийные депутаты. То есть, на выборах граждане смогут проголосовать за конкретного кандидата и выдвинуть свою кандидатуру. Об этом заявил Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своем You Tube канале Государственный секретарь РК пояснил, какую пользу от конституционных поправок получит конкретный гражданин.

«Укрепляется статус Уполномоченного по правам человека. Омбудсмен будет независим и неподотчетен ни одному государственному органу или должностному лицу. Уполномоченный по правам человека станет гарантом реальной защиты прав граждан», - сказал Государственный секретарь РК.

Введение одномандатных избирательных округов означает, что наряду с политическими партиями в Мажилис и областные маслихаты смогут избираться беспартийные депутаты.

«Что касается городских и районных маслихатов, планируется, что они будут полностью состоять из депутатов одномандатников. Что это даст избирателям? Во-первых, сейчас многие граждане не знают в лицо своих депутатов маслихатов, поскольку они избираются только по партийным спискам. Теперь же на выборах, граждане смогут проголосовать не только за свою партию, но и за конкретного кандидата. Более того, смогут выдвинуть свою кандидатуру. А депутаты будут нести личную ответственность перед своими избирателями», - объяснил Ерлан Карин.

По словам Госсекретаря РК, для решения всех вопросов, волнующих население, будь то ремонт дорог, обеспечение качественной водой, строительство новых школ и больниц, трудоустройство молодежи, депутаты будут прикладывать максимальные усилия. То есть, возникающие проблемы будут решаться оперативнее и качественнее.