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    Бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа должно уйти в прошлое - Президент РК

    29 Марта 2023, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году мы столкнулись с серьезным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива. В то же время цены на газ в Казахстане самые низкие в сравнении со всеми соседними государствами. Поэтому по примеру зарубежных стран нужно рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В целом, как отметил Глава государства, низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на нашей экономике.

    «Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны. Проблема довольно сложная, но ее нужно постепенно решать. Другого выхода нет. Для тех, кто сейчас днем и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также добавил, что важно повышать эффективность использования имеющегося сырья.

    «Надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства. Это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации. Бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа как в производстве, так и в быту, должно уйти в прошлое. Правительству следует разработать План энергоэффективности и рационального потребления товарного газа», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Экономика
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