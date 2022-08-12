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    • Бесхозных лошадей обнаружили на оживленной улице Нур-Султана

    12 Августа 2022 19:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На оживленной улице Нур-Султана обнаружены бесхозные лошади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    12 августа около 08:30 часов по проспекту Абылайхана на территории аллеи были обнаружены четыре лошади. На место прибыли сотрудники полиции, представители акимата и ветеринарной службы района. Лошади были вывезены с места обнаружения в пункт временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных по адресу Алаш, 72 для наблюдения ветеринарными врачами.

    В ходе проверки чипов лошадей в базе идентификации сельскохозяйственных животных было установлено, что они принадлежат жителю Аршалинского района Акмолинской области. В настоящее время владелец найден. В отношении него возбуждено административное производство по статьям 386 и 406 КобАП РК. Животные возвращены владельцу в целости и сохранности.

    В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственных животных сотрудники подразделения природоохранной полиции ДП Нур-Султана совместно с заинтересованными органами на постоянной основе проводят объезд жилых массивов города, объездной трассы и территории «зеленого пояса» для выявления фактов нарушений выпаса сельскохозяйственных животных. С жителями населенных пунктов проводится профилактическая беседа о недопущении подобных фактов. В полиции отметили, что с начала года на канал «102» поступило 306 сообщений, связанных с бесхозными животными.


    Фото: polisia.kz
    #Нур-Султан #МВД РК
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