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    Берика Нажмиденова избрали судьей Верховного суда

    11 Ноября 2021, 10:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Берика Нажмиденова избрали на должность судьи Верховного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Конституцией, избрание и освобождение от должности судей Верховного суда по представлению Президента РК относится исключительно к ведению Сената. На Ваше рассмотрение Главой государства внесено представление об избрании Нажмиденова Берика Тулеутаевича на должность судьи Верховного суда», - сказал руководитель представительства Президента РК в Парламенте Бейбут Исабаев, оглашая представление Главы государства на пленарном заседании в Сенате.

    Берик Нажмиденов – специалист с большим опытом работы в области контроля государственного аудита. В последние пять лет работал в сфере Министерства финансов, в настоящее время возглавляет Комитет внутреннего государственного контроля МФ РК. Имеет высшее экономическое и юридическое образование.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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