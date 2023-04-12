Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Кызылординская область

    Берик Сарменбаев назначен акимом Сырдарьинского района Кызылординской области

    12 Апреля 2023, 14:21

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и Сырдарьинским районным маслихатом на должность акима Сырдарьинского района Кызылординской области назначен Сарменбаев Берик Абдигаппарович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Берик Сарменбаев родился в 1963 году в городе Кызылорде. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

    Трудовую деятельность начал в 1985 году каменщиком треста «Казторгстрой». В разные годы занимал должности в государственном и частном секторах - от простого специалиста до руководящей должности.

    С 2005 по 2010 годы - главный специалист, начальник отдела архитектуры и строительства города Кызылорды, заместитель акима города Кызылорды.

    С 2010 по 2011 годы - заведующий общественной приемной Кызылординского областного филиала партии «Нұр Отан».

    В 2011-2019 годы занимал ответственные руководящие должности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, земельных отношений, был заместителем акима города Кызылорды, Кармакшинского, Шиелийского районов.

    В 2021-2022 годах работал заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области.

    С мая 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Сырдарьинского района.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Кызылординская область Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Ануар Битанов назначен зампредседателя правления НК «QazaqGaz»
    Каждый получит свои квартиры - акимат Астаны о купивших жилье в ЖК «Дублин» и «Вашингтон»
    Бухгалтер сельского акимата в Костанайской области присваивала бюджетные деньги
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
    3 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    4 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    5 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    Новости партнеров