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    Берик Беркимбаев освобожден от должности зампредседателя Агентства по делам госслужбы

    2 Февраля 2023, 16:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Беркимбаев Берик Серикович освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Беркимбаев Берик Серикович, 01.02.1980 года рождения.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    Казахская государственная юридическая академия города Алматы (2001)

    Шеффильдский Университет Великобритании, по программе Болашак (2015)

    Трудовой стаж:

    Прокурор, старший прокурор по кадровой работе и внутренней безопасности ЦПСиИ по Юго-Восточному транспортному региону, г. Алматы (2001-2004);

    Старший прокурор Управления КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК, г. Астана (2004-2005);

    Заместитель начальника УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области, г. Талдыкорган (2005-2009);

    Начальник УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области, г. Талдыкорган (2009-2010);

    Старший помощник прокурора Алматинской области по кадровой работе, г. Талдыкорган (2010);

    Работа на руководящих должностях в сфере по обеспечении исполнительных производств Верховного суда и Министерства юстиции Республики Казахстан (2010-2011);

    Руководитель департамента по исполнению судебных актов по Акмолинской области (2011-2014);

    Заместитель руководителя департамента юстиции Акмолинской области (2015-2016);

    Заместитель директора департамента по защите имущественных прав государства МЮ РК, г. Астана (2016-2017);

    Руководитель департамента юстиции Актюбинской области (15.02.2017-09.2018);

    Директор департамента стратегического планирования Министерства юстиции Республики Казахстан (2018-01.2022)

    Должность заместителя председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан занимал с 20.01.2022.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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